В Великобритании энергокомпания по ошибке разослала своим клиентам чеки с компенсацией в $3 триллиона

Пекельце

Matthew Henry / Unsplash

В Великобритании энергетическая компания по ошибке разослала пострадавшим от отключения электричества потребителям чеки с компенсацией на сумму £2,3 триллиона (более $3 трлн).

Об этом пишет BBC.

Компенсация предназначалась пострадавшим от урагана в ноябре, из-за которого жители ряда городов на северо-востоке Англии несколько дней оставались без электричества. Издание сообщает, что чеки с 13-значными суммами от компании Northern Powergrid получили жители Галифакса и Ньюкасла.

Представитель Northern Powergrid объяснил произошедшее ошибкой, поскольку в строку с суммой платежа попала одна из характеристик счетчика электроэнергии. «Как только мы обнаружили ошибку, мы обеспечили остановку чеков всех 74 клиентов, чтобы их нельзя было обналичить», — сообщили в компании.

Как отмечает BBC, Northern Powergrid уже выплатила десятки тысяч фунтов стерлингов клиентам, пострадавшим от перебоев. В ноябре из-за урагана восстанавливать подачу электроэнергии в графствах Нортамберленд и Дарем пришлось более недели.