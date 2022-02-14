У Великій Британії енергокомпанія помилково розіслала своїм клієнтам чеки з компенсацією у $3 трильйони

У Великій Британії енергетична компанія помилково розіслала постраждалим від відключення електрики споживачам чеки з компенсацією на суму £2,3 трильйона (понад $3 трлн).

Про це пише ВВС.

Компенсація призначалася потерпілим від урагану в листопаді, через який мешканці низки міст на північному сході Англії кілька днів залишалися без електрики. Видання повідомляє, що чеки з 13-значними сумами від компанії Northern Powergrid отримали мешканці Галіфакса та Ньюкасла.

Представник Northern Powergrid пояснив те, що сталося, помилкою, оскільки в рядок із сумою платежу потрапила одна з характеристик лічильника електроенергії. «Щойно ми виявили помилку, ми забезпечили зупинку чеків усіх 74 клієнтів, щоб їх не можна було перевести в готівку», — повідомили в компанії.

Як зазначає BBC, Northern Powergrid вже виплатила десятки тисяч фунтів стерлінгів клієнтам, які постраждали від перебоїв. У листопаді через ураган відновлювати подачу електроенергії в графствах Нортумберленд і Дарем довелося понад тиждень.