В Китае из сериала «Друзья» вырезали сцену о Кэрол — бывшей жене Росса, которая оказалась лесбиянкой

Пекельце

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В Китае стриминговые платформы вырезали из сериала «Друзья» сцену, где герои обсуждают бывшую жену Росса Кэрол, которая оказалась лесбиянкой.

Об этом сообщает CNN.

Так, в первом эпизоде удалили разговоры о бывшей жене Росса — Кэрол Виллик, которая расстается с ним, осознав, что она лесбиянка. В оригинальной версии Росс упоминает, что Кэрол была его единственной женщиной, однако она бросает его ради своей подруги Сьюзен Банч. После этого Джоуи спрашивает Росса, знал ли он, что Кэрол — лесбиянка.

Также в сериале отредактировали сцену, где Росс с друзьями в кафе обсуждает, что женщины могут испытывать множественные оргазмы. Китайцам это подали как то, что «женщины постоянно сплетничают».

Это сразу заметили поклонники сериала в китайской социальной сети Weibo и выразили протест против цензуры шоу, а хэштег #FriendsCensored стал самым популярным на сайте. Хештег получил более 54 миллионов просмотров, а затем его также подвергли цензуре и удалили.

В Китае сериал «Друзья» дебютировал на стриминговых платформах Sohu video и iQiyi в 2012 году без цензуры, и его можно было смотреть, пока в 2013 году не закончилось действие соглашения о показе. После популярности специального выпуска «Друзья: Воссоединение», в котором шесть главных актеров снова собрались вместе, китайские потоковые платформы вместе приобрели права на трансляцию сериала. Показывать его начали на стриминговых сервисах 11 февраля 2022 года.

Цензура является результатом того, что китайское правительство ужесточает контроль над СМИ. В 2016 году Китай выпустил новые правила, согласно которым телешоу не должны включать сюжетные линии, связанные с однополыми отношениями, а также другие темы, «показывающие темную сторону общества»: внебрачные связи, связи на одну ночь и любовь несовершеннолетних. Так, например, в 2019 году в Китае из «Богемной рапсодии» (биографический фильм о группе «Queen») удалили более двух минут ЛГБТ-контента: поцелуи мужчин и слово «гей».