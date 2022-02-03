В Южной Корее создали маски, которые закрывают только нос, — чтобы не снимать их во время еды

Пекельце

Южнокорейская компания Atman выпустила защитные антивирусные маски, закрывающие только нос, которые можно не снимать во время еды и употребления напитков.

Об этом сообщает The Guardian.

Разработчики назвали маску назвали Kosk — соединив слова «маска» и «ко», что означает «нос» на корейском. Упаковка из 10 таких масок стоит от $8,13.

Маски предназначены для ношения под обычной маской, закрывающей рот, которую можно снять, когда человек обедает, например в кафе или встречается за кофе с другими людьми.

Новые маски после появления на рынке стали вирусными в соцсетях и онлайн-форумах. Многие пользователи раскритиковали компанию за имитацию борьбы с коронавирусом, поскольку человек с открытым ртом по-прежнему может распространять инфекцию.

В то же время есть и сторонники новых масок, которые отметили, что изобретение позволит им чувствовать себя комфортнее во время обеденных перерывов на работе и в общественных местах.