У Південній Кореї створили маски, які закривають тільки ніс, — щоб не знімати їх під час їжі

Південнокорейська компанія Atman випустила захисні антивірусні маски, які закривають тільки ніс і які можна не знімати під час їжі та вживання напоїв.

Про це повідомляє The Guardian.

Розробники назвали маску назвали Kosk — поєднавши слова «маска» і «ко», що означає «ніс» корейською. Упаковка з десяти таких масок коштує від $8,13.

Маски призначені для носіння під звичайною маскою, що закриває рота, яку можна зняти, коли людина обідає, наприклад, у кафе або зустрічається за кавою з іншими.

Нові маски після появи на ринку стали вірусними в соцмережах і на онлайн-форумах. Багато користувачів розкритикували компанію за імітацію боротьби з коронавірусом, оскільки людина з відкритим ротом, як і раніше, може поширювати інфекцію.

Водночас є і прихильники нових масок, які зазначили, що винахід дозволить їм почуватися комфортніше під час обідніх перерв на роботі та у громадських місцях.