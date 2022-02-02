В штате Нью-Джерси в этом году отменили День сурка, потому что тот умер. Найти замену не смогли — все спят

Пекельце

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В США штат Нью-Джерси отменил День сурка из-за смерти животного Миллтауна Мэла за несколько дней до происшествия. Замену ему найти не смогли, потому что остальные сурки в спячке.

Об этом сообщает издание People.

Официальная страница сурка подтвердила его смерть в воскресенье, 30 января. Прогноз он должен был сделать в среду, 2 февраля.

«Учитывая, что средняя продолжительность жизни сурка составляет около трех лет, это не такой уж шок, но Мэл ушел от нас в тяжелое время года, когда большинство его собратьев-сурков впадают в спячку», — написали смотрители за животным.

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Из-за смерти Миллтауна Мела и невозможности найти нового сурка, чтобы сделать предсказание на 2022 год, ежегодную церемонию отменили: «Мы будем усердно работать над тем, чтобы получить нового прогнозиста погоды на следующий год».

Американцы празднуют День сурка с 1886 года. Согласно поверью, этот зверь предсказывает начало весны. Традиция говорит: если сурок-предсказатель увидит свою тень утром в день праздника, то будет еще шесть недель зимы, а если нет — весна придет рано. В 2021 году Мэл не увидел свою тень.