У штаті Нью-Джерсі скасували цьогорічний День бабака, бо той помер. Знайти заміну не змогли — усі сплять

У США штат Нью-Джерсі скасував цьогорічний День бабака через смерть тварини Міллтауна Мела за кілька днів до події. Заміну йому знайти не змогли, тому що інші бабаки в сплячці.

Про це повідомляє видання People.

Офіційна сторінка бабака підтвердила його смерть у неділю, 30 січня. Прогноз він мав зробити в середу, 2 лютого.

«З огляду на те, що середня тривалість життя бабака становить близько трьох років, це не такий вже шок, але Мел пішов від нас у важку пору року, коли більшість його побратимів-бабаків впадають у сплячку», — написали доглядачі за твариною.