В штате Нью-Джерси в этом году отменили День сурка, потому что тот умер. Найти замену не смогли — все спят

В США штат Нью-Джерси отменил День сурка из-за смерти животного Миллтауна Мэла за несколько дней до происшествия. Замену ему найти не смогли, потому что остальные сурки в спячке.

Об этом сообщает издание People.

Официальная страница сурка подтвердила его смерть в воскресенье, 30 января. Прогноз он должен был сделать в среду, 2 февраля.

«Учитывая, что средняя продолжительность жизни сурка составляет около трех лет, это не такой уж шок, но Мэл ушел от нас в тяжелое время года, когда большинство его собратьев-сурков впадают в спячку», — написали смотрители за животным.