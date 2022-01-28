В Англии мужчина 72 года водил автомобиль без прав. С полицией он встретился только сейчас

Пекельце

Bulwell, Rise Park and Highbury Vale Police

В английском Ноттингеме полиция задержала 84-летнего мужчину, который 72 года ездил за рулем без водительского удостоверения и страховки.

Об этом пишут Daily Mail и Metro.

Мужчина только сейчас попался полицейским, точнее камере. Его остановили возле маркета Tesco Extra на синем авто MINI One. Офицерам полиции задержанный признался, что водит машину без документов с 12 лет, но раньше его ни разу не останавливали.

В полиции заявили, что «не могут до конца поверить в то, что произошло». Оказалось, что мужчина 1938 года рождения ни разу не попадал в ДТП, не причинял никому травм, его даже ни разу не штрафовали.

В официальном Facebook полиции города жители оставили множество комментариев. Одни предлагали выдать пенсионеру «почетные» права, а другие назвали силы полиции «совершенно бесполезными» из-за того, что они позволили человеку так долго водить машину нелегально.