В Англії чоловік 72 роки водив автомобіль без прав. Із поліцією він зустрівся лише зараз

Чоловік тільки зараз попався поліцейським, точніше камері. Його зупинили біля маркету Tesco Extra на синьому авто MINI One. Офіцерам поліції затриманий зізнався, що водить машину без документів з 12 років, але в минулому його жодного разу не зупиняли.

В англійському Ноттінгемі поліція затримала 84-річного чоловіка, який 72 роки їздив за кермом без посвідчення водія і страховки.

У поліції заявили, що «не можуть до кінця повірити в те, що сталося». Виявилося, що чоловік 1938 року народження жодного разу не потрапляв у ДТП, не завдав жодних травм, його навіть жодного разу не штрафували.

В офіційному Facebook поліції міста мешканці залишили багато коментарів. Одні пропонували видати пенсіонеру «почесні» права, інші назвали сили поліції «абсолютно нікчемними» через те, що вони дозволили людині так довго водити машину нелегально.