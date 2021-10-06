В Австралии неизвестные подожгли автомобиль женщины, из-за которой усилили карантин

В австралийском штате Маунт-Гамбиер неизвестные люди подожгли машину женщины, из-за повторного инфицирования коронавирусом которой в городе снова объявили карантин.
Об этом сообщает The Guardian и местное телевидение.
«Автомобиль женщины, которая получила положительный результат теста на коронавирус, был подожжен после того, как ее заражение привело к повторному введению ограничений в некоторых частях южной Австралии», — говорится в сообщении.
Неизвестные подожгли машину в ночь на 6 октября, когда самой женщины и ее детей не было дома.
Сейчас СМИ выдвигают несколько версий, где женщина могла подхватить коронавирус.
- Правительство Австралии решило открыть в ноябре государственную границу — с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса в стране действовали одни из строжайших пограничных правил в мире. Правила были настолько суровы, что гражданам было запрещено покидать страну.