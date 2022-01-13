В ЮАР министр здравоохранения посоветовала школьницам «открывать книги, а не раздвигать ноги»

Пекельце

Scott Chacon / Flickr

В Южно-Африканской Республике министр здравоохранения провинции Лимпопо Фофи Раматуба посоветовала школьницам «открывать учебники и не раздвигать ноги».

Об этом сообщает BBC.

«Я говорю девочке: откройте книги и закройте ноги. Не раздвигайте ноги, открывайте книги», — сказала министр ученикам и добавила, что пожилые мужчины соблазняли девушек, используя такие «предметы роскоши», как дорогие парики и смартфоны.

Такой комментарий женщина сделала во время визита 12 января в среднюю школу в попытке поощрить «сдержанность» и снизить уровень подростковой беременности. Пользователи социальных сетей раскритиковали это замечание и спросили, почему оно было адресовано только девушкам. Затем сама Раматуба заявила, что ее выражение было адресовано и мальчикам тоже, а также вырвано из контекста.

Комментарии вызвали критику после того, как видео с речью было опубликовано в социальных сетях. Люди отмечали, что это неправильный способ говорить с детьми о насилии, сексе и согласии на него. Оппозиционный политик Сививи Гварубе назвала эти замечания «глубоко проблематичными».

«Это была возможность провести содержательный разговор с этими учениками о согласии. Но вы обвиняете жертву. Оказываете чрезмерное давление на девочек», — заявила она.

Государственная статистика показывает, что в 2020 году в Южной Африке родили почти 33 400 девочек в возрасте до 17 лет. Организация «Спасите детей» заявляет, что отсутствие доступа к всестороннему половому образованию, а также доступные и надлежащие медицинские услуги являются ключевыми факторами, способствующими подростковой беременности в Южной Африке.