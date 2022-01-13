В ЮАР министр здравоохранения посоветовала школьницам «открывать книги, а не раздвигать ноги»

В Южно-Африканской Республике министр здравоохранения провинции Лимпопо Фофи Раматуба посоветовала школьницам «открывать учебники и не раздвигать ноги».

Об этом сообщает BBC.

«Я говорю девочке: откройте книги и закройте ноги. Не раздвигайте ноги, открывайте книги», — сказала министр ученикам и добавила, что пожилые мужчины соблазняли девушек, используя такие «предметы роскоши», как дорогие парики и смартфоны.

Такой комментарий женщина сделала во время визита 12 января в среднюю школу в попытке поощрить «сдержанность» и снизить уровень подростковой беременности. Пользователи социальных сетей раскритиковали это замечание и спросили, почему оно было адресовано только девушкам. Затем сама Раматуба заявила, что ее выражение было адресовано и мальчикам тоже, а также вырвано из контекста.