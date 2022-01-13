У ПАР міністр охорони здоровʼя порадила школяркам «відкривати книги, а не розсувати ноги»

У Південно-Африканській Республіці міністерка охорони здоровʼя провінції Лімпопо Фофі Раматуба порадила школяркам «відкривати підручники та не розсувати ноги».

Про це повідомляє BBC.

«Я говорю дівчинці: відкрийте книги та закрийте ноги. Не розсовуйте ноги, відкривайте книжки», — сказала міністерка учням і додала, що літні чоловіки спокушали дівчат, використовуючи такі «предмети розкоші», як дорогі перуки та смартфони.

Такий коментар жінка зробила під час візиту 12 січня до середньої школи у спробі заохотити «стриманність» та знизити рівень підліткової вагітності. Користувачі соціальних мереж розкритикували це зауваження і запитали, чому воно було адресоване лише дівчатам. Потім сама Раматуба заявила, що її вислів був адресований і хлопцям, а також вирваний із контексту.