В Чили пчелы покусали полицейских, которые пытались разогнать митинг пасечников

Пекельце

Massimiliano Latella / Unsplash

В столице Чили, городе Сантьяго семерых полицейских, которые пришли разгонять акцию протеста пчеловодов, покусали пчелы. Об этом сообщает SBS News.

Представители полиции сообщили, что полицейских госпитализировали. Пчелы покусали их, когда они пытались убрать ульи с улицы.

В стране из-за длительной засухи, которая длится с 2010 года, пострадало производство меда, пчелам почти нечего есть и они погибают. На акции протеста пчеловоды требовали, чтобы государство повысили цены на мед или предоставило субсидии производителям меда, и они попросили о встрече с президентом. На демонстрации перед президентским дворцом пчеловоды установили примерно 60 ульев, в которых было около 10 тысяч пчел.

«Если пчелы умрут, жизни не будет. Это то, о чем мы хотели заявить на этой демонстрации», — заявил участник акции.

Представитель Министерства сельского хозяйства в районе Сантьяго сказал, что ведомство «тоже обеспокоено влиянием засухи на пчел». Региональный секретарь по вопросам сельского хозяйства Омар Гусман заявил журналистам, что правительство уже несколько месяцев помогает 20 общинам, которые испытывают острую нехватку воды.