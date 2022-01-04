В Чили пчелы покусали полицейских, которые пытались разогнать митинг пасечников

Представители полиции сообщили, что полицейских госпитализировали. Пчелы покусали их, когда они пытались убрать ульи с улицы.

В стране из-за длительной засухи, которая длится с 2010 года, пострадало производство меда, пчелам почти нечего есть и они погибают. На акции протеста пчеловоды требовали, чтобы государство повысили цены на мед или предоставило субсидии производителям меда, и они попросили о встрече с президентом. На демонстрации перед президентским дворцом пчеловоды установили примерно 60 ульев, в которых было около 10 тысяч пчел.

«Если пчелы умрут, жизни не будет. Это то, о чем мы хотели заявить на этой демонстрации», — заявил участник акции.