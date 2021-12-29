Платье помощницы замминистра Кристины Тишкун продали на аукционе за $1 тысячу

Пекельце

Телеведущий канала «Наш» Артем Никифоров продал скандальное платье Кристины Тишкун, которая была помощницей уже бывшего замминистра образования Игоря Гарбарука (уволился по собственному желанию 28 декабря).

Об аукционе ведущий сообщил в Facebook в день торгов 29 декабря.

«Лот — платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое «слишком откровенное» платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион», — сообщил Никифоров.

Ставки делали в комментариях под его постом. Нужно было указать сумму, и на что человек готов направить деньги. Наибольшую сумму указал адвокат Евгений Лосовский – $1 тысяча (27 224 гривен) и согласился направить средства Херсонской клинической больнице имени Евгения Карабелеша. От себя Никифоров добавил еще 10 тысяч гривен.

За день до этого, 28 декабря, народный депутат партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива написал в Telegram, что готов предложить Кристине Тишкун работу своей помощницей.

«Замминистра образования Гарбарук, чью помощницу сумела оценить вся Украина, уволили! Я так понимаю, помощница осталась тоже без работы. Как мужчина и офицер, я не могу оставить в беде девушку и готов ей предложить более перспективную должность помощника в своём аппарате», – отметил Кива.