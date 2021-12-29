Сукню помічниці заступника міністра Христини Тишкун продали на аукціоні за $1 тисячу

Телеведучий каналу «Наш» Артем Никифоров продав скандальну сукню Христини Тишкун, яка була помічницею вже колишнього застуаника міністра освіти Ігора Гарбарука (звільнився за власним бажанням 28 грудня).

Про аукціон ведучий повідомив у Facebook у день торгів 29 грудня.

«Лот — сукня Христини Тишкун, яка зазнала хейту та обструкції за свою «надто відверту» сукню. Христина передала нам на моє прохання цю сукню, щоб ми провели благодійний аукціон», — повідомив Никифоров.

Ставки робили у коментарях під його постом. Потрібно було вказати суму і на що людина готова направити гроші. Найбільшу суму вказав адвокат Євген Лосовський — $1 тисяча (27 224 гривень) і погодився направити кошти Херсонській клінічній лікарні імені Євгена Карабелєша. Від себе Никифоров додав ще 10 тисяч гривень.

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За день до цього, 28 грудня, народний депутат партії «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива написав у Telegram, що готовий запропонувати Христині Тишкун роботу своєю помічницею.

«Заступника міністра освіти Гарбарука, чию помічницю зуміла оцінити вся Україна, звільнили! Я так розумію, помічниця теж залишилася без роботи. Як чоловік та офіцер, я не можу залишити в біді дівчину і готовий їй запропонувати більш перспективну посаду помічника у своєму апараті», — зазначив Кива.