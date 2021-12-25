Жительница США везла из Европы подарки близким на $3 тысячи. Дома она обнаружила, что багаж подменили собачьим кормом
- Автор:
- Олег Панфилович
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Fancycrave / Unsplash
Жительница США вернулась на родину из путешествия по Европе и обнаружила, что привезенные в багаже подарки к Рождеству пропали.
Об этом пишет Associated Press.
Джин Шелдон из Портсмута (штат Нью-Хэмпшир) рассказала, что провела 11 дней в Италии, а также по работе останавливалась на несколько дней в Париже. Оттуда она везла в подарок сыну кожаную куртку. Также она приобрела несколько сумок родственникам. На это она потратила $3 тысячи.
По прибытии домой вместо подарков женщина обнаружила в чемодане собачий корм, старую футболку и тюбик крема для бритья. Билет назад в США она покупала через авиакомпанию Delta, но выполняла рейс Air France. В Delta Air Lines заявили, что разбираются в ситуации.