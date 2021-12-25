Жителька США везла з Європи подарунки близьким на $3 тисячі. Удома вона зʼясувала, що багаж підмінили собачим кормом

Жителька США повернулася на батьківщину з подорожі Європою і виявила, що привезені в багажі подарунки до Різдва зникли.

Про це пише Associated Press.

Джин Шелдон із Портсмуту (штат Нью-Гемпшир) розповіла, що провела 11 днів в Італії, а також по роботі зупинялася на кілька днів у Парижі. Звідти вона везла в подарунок синові шкіряну куртку. Також вона придбала кілька сумок родичам. На це вона витратила $3 тисячі.

Після прибуття додому замість подарунків жінка виявила у валізі собачий корм, стару футболку та тюбик крему для гоління. Квиток до США вона купувала через авіакомпанію Delta, але виконувала рейс Air France. У Delta Air Lines заявили, що розбираються в цій ситуації.