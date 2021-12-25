Жительница США везла из Европы подарки близким на $3 тысячи. Дома она обнаружила, что багаж подменили собачьим кормом

Жительница США вернулась на родину из путешествия по Европе и обнаружила, что привезенные в багаже подарки к Рождеству пропали.

Об этом пишет Associated Press.

Джин Шелдон из Портсмута (штат Нью-Хэмпшир) рассказала, что провела 11 дней в Италии, а также по работе останавливалась на несколько дней в Париже. Оттуда она везла в подарок сыну кожаную куртку. Также она приобрела несколько сумок родственникам. На это она потратила $3 тысячи.

По прибытии домой вместо подарков женщина обнаружила в чемодане собачий корм, старую футболку и тюбик крема для бритья. Билет назад в США она покупала через авиакомпанию Delta, но выполняла рейс Air France. В Delta Air Lines заявили, что разбираются в ситуации.