В Шотландии посмертно помилуют более 3 тысяч ведьм и колдунов

Пекельце

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В Шотландии участники кампании «Ведьмы Шотландии» добились того, чтобы парламент поддержал законопроект о реабилитации осужденных или казненных за колдовство. Об этом сообщает The Guardian.

Сейчас участники кампании добиваются посмертного помилования и официальных извинений примерно за 3 837 человек — 84% из которых женщины, представших перед судом за ведьмачество. Две трети из этого количества казнили и сожгли.

Адвокат Клэр Митчелл, возглавляющая кампанию «Ведьмы Шотландии», заявила, что добивается помилования, извинений и создания национального памятника главным образом женщинам — жертвам охоты на ведьм. «На душу населения в период между XVI и XVIII веками мы [Шотландия] казнили в пять раз больше людей, чем в других странах Европы, подавляющее большинство из них женщины. Для сравнения: в Салеме обвинили в колдовстве 300 человек и казнили 19», — сказала она.

В Шотландии погоня за ведьмами длилась в период между 1563 годом, когда был принят закон о колдовстве, и 1736 годом, когда его окончательно отменили. За этот промежуток времени было пять «больших шотландских охот на ведьм» и серии общенациональных судебных процессов.

Первые охоты на ведьм позволил король Яков VI, считавший, что ведьмы замышляли заговор против его датской невесты: они якобы вызвали штормы, чтобы потопить его корабли. Поскольку колдовство считалось преступлением, которое наказывается смертной казнью, осужденных обычно душили до смерти, а затем сжигали на костре, чтобы не оставлять тела для похорон. Многих пытали: например, лишали сна, вырывали ногти, а также прокалывали кожу иглами.