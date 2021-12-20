В Шотландии посмертно помилуют более 3 тысяч ведьм и колдунов

В Шотландии участники кампании «Ведьмы Шотландии» добились того, чтобы парламент поддержал законопроект о реабилитации осужденных или казненных за колдовство. Об этом сообщает The Guardian.

Сейчас участники кампании добиваются посмертного помилования и официальных извинений примерно за 3 837 человек — 84% из которых женщины, представших перед судом за ведьмачество. Две трети из этого количества казнили и сожгли.

Адвокат Клэр Митчелл, возглавляющая кампанию «Ведьмы Шотландии», заявила, что добивается помилования, извинений и создания национального памятника главным образом женщинам — жертвам охоты на ведьм. «На душу населения в период между XVI и XVIII веками мы [Шотландия] казнили в пять раз больше людей, чем в других странах Европы, подавляющее большинство из них женщины. Для сравнения: в Салеме обвинили в колдовстве 300 человек и казнили 19», — сказала она.