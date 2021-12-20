У Шотландії посмертно помилують понад 3 тисячі відьом та чаклунів

У Шотландії учасники кампанії «Відьми Шотландії» домоглися того, аби парламент підтримав законопроєкт про реабілітацію засуджених або страчених за чаклунство. Про це повідомляє The Guardian.

Зараз учасники кампанії добиваються посмертного помилування та офіційних вибачень приблизно за 3 837 людей — 84% з яких жінки, які постали перед судом за відьмацтво. Дві третини з цієї кількості стратили і спалили.

Адвокат Клер Мітчелл, яка очолює кампанію «Відьми Шотландії», заявила, що добивається помилування, вибачень та створення національної памʼятки головним чином жінкам — жертвам полювання на відьом. «На душу населення в період між XVI і XVIII століттями ми [Шотландія] стратили впʼятеро більше людей, ніж в інших країнах Європи, переважна більшість із них жінки. Для порівняння: у Салемі звинуватили у чаклунстві 300 людей і стратили 19», — сказала вона.