В Бразилии два политика подрались на ринге из-за разногласий по поводу аквапарка

Пекельце

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В Бразилии мэр города Борба встретился на ринге со своим оппонентом, чтобы разрешить политические разногласия. Об этом сообщает The Guardian.

На ринг вышел мэр города Борба Симау Пейшоту и его бывший советник Эринеу да Силва (по прозвищу Мирико).

Бой состоялся в воскресенье, 12 декабря, в спортзале школы, и длился 13 минут. Пейшоту вышел на ринг около 02:30 в окружении помощников и с черным полотенцем с надписью «Иисус». Он дважды перед боем подходил к своему сопернику и проводил пальцем по горлу.

После трех раундов мэр Борбы почти не мог ходить из-за большого количества ударов ногами, которые он получил от противника, у него выпала челюсть — но он все равно победил. Зрители кричали из-за возмущения результатом.

Силва был недоволен «неспособностью мэра» сохранить аквапарк на реке Мадейре и еще в сентябре хотел разобраться с политиком, которого он назвал «тухлым мошенником». Пейшоту принял вызов — он опубликовал видео, в котором ударил по ладони кулаком и сказал: «Покажи свое лицо!» Затем мэр города Борба несколько снизил градус напряжения, поскольку избиратели назвали его поведение неподобающим. В итоге он заверил, что будет участвовать только в «организованной схватке на ринге».

«Я не уличный боец. Я мэр муниципалитета Борба. [Но] если он действительно хочет драться… я готов сражаться… Я всегда был победителем», — заявил Симау Пейшоту.