Вице-президент Суринама решил сыграть за футбольный клуб, которым он владеет. Команда проиграла 6:0

В Южной Америке вице-президент страны Суринам 60-летний Ронни Брунсвейк сыграл за свою футбольную команду Inter Moengotapoe на одном из крупнейших футбольных соревнований на континенте.

Брунсвейк вышел на поле как нападающий и с капитанской повязкой. Его команда встретилась с «Олимпией» (Гондурас) в Лиге КОНКАКАФ. Политик продержался на поле 54 минуты, до этого момента команда уже проигрывала 3:0. Его выход не сильно повлиял на Inter Moengotapoe: он пропустил еще три мяча до финального свистка и проиграл 6:0.

Игра состоялась в городе Мунго на стадионе, который Брунсвейк построил в 2002 году и назвал в свою честь «Ронни-Брюнсвийк-стадион».

После матча появились кадры, на которых Брунсвейк входит в раздевалку оппонентов из «Олимпии» и раздает пачки денег игрокам.

На сайте Transfer Market (один из крупнейших порталов, акцентированных на футболе) есть профиль Брунсвейка: там указано, что он сыграл на профессиональном уровне лишь 1 матч — именно этот поединок. Кроме этого, на поле был его 21-летний сын Дамиан — у него в профиле также указан один этот матч, но продержался он на поле меньше отца — 28 минут.

Брунсвейк является вице-президентом Суринама с июля 2020 года. В начале 1980-х он основал и возглавил повстанческую группу Jungle Commando, которая стремилась освободить Суринам от военной диктатуры во время партизанской войны в стране.

В 1999 году нидерландское правительство обвинило его в торговле кокаином и заочно приговорило к восьми годам тюремного заключения. Затем, в 2005 году, он был отстранен от участия в национальной футбольной ассоциации Суринама за то, что угрожал игроку на поле пистолетом.

Согласно профилю Брунсвейка в газете The New York Times, он в прошлом был «элитным десантником, грабителем банка, которого разыскивали, лидером партизан и золотым бароном». У него есть не менее 50 детей.