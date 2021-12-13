В Бразилии два политика подрались на ринге из-за разногласий по поводу аквапарка

В Бразилии мэр города Борба встретился на ринге со своим оппонентом, чтобы разрешить политические разногласия. Об этом сообщает The Guardian.

На ринг вышел мэр города Борба Симау Пейшоту и его бывший советник Эринеу да Силва (по прозвищу Мирико).

Бой состоялся в воскресенье, 12 декабря, в спортзале школы, и длился 13 минут. Пейшоту вышел на ринг около 02:30 в окружении помощников и с черным полотенцем с надписью «Иисус». Он дважды перед боем подходил к своему сопернику и проводил пальцем по горлу.

После трех раундов мэр Борбы почти не мог ходить из-за большого количества ударов ногами, которые он получил от противника, у него выпала челюсть — но он все равно победил. Зрители кричали из-за возмущения результатом.