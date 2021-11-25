В Амстердаме аэропорт завел свиней, чтобы те отпугивали птиц

Пекельце

schiphol / Instagram

В Нидерландах, в амстердамском международном аэропорту «Схипхол» в рамках пилотного проекта завели 20 свиней, чтобы сократить количество птиц, которые врезаются в самолеты.

Об этом сообщает CNN.

Столкновения самолетов с большими птицами, такими как гуси, могут представлять серьезную опасность, особенно если птицу затянет в двигатель. В 2020 году в аэропорту было около 150 столкновений с птицами.

Свиней завели в сентябре, чтобы попытаться снизить это число. Животные паслись на 200 сотках между двумя взлетно-посадочными полосами, где недавно собирали сахарную свеклу (аэропорт «Схипхол» обратился к ферме и спросил, смогут ли свиньи съесть остатки урожая, которые привлекают гусей и других птиц).

Первое преимущество этого проекта заключается в том, что свиньи помогают сделать местность менее привлекательной для птиц, поскольку съедают их пищу. Вторая — как мясоеды, свиньи также стараются ловить гусей, которые приземляются в поле для отдыха. И хотя свиньи не могут двигаться достаточно быстро, чтобы поймать гусей, их попытки сделать это означают, что они действуют как живые чучела и отпугивают птиц.

Свиней предоставила небольшая компания Buitengewone Varkens, которая выращивает животных на открытом воздухе. Там были несколько удивлены таким запросом аэропорта, однако не отказали.

Успех проекта сейчас определит анализ активности птиц в этом районе в то время, когда были свиньи, по сравнению с тем, когда их не было. Если результаты будут хорошие, свиней оставят.

В аэропорту и так уже работает 20 «птичьих диспетчеров»: они используют лазерные лучи и звуки, чтобы их прогонять. Аэропорт также высаживает специальные виды трав, чтобы сделать эту местность максимально непривлекательной для птиц.