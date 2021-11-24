В Киеве антивакцинаторы носили плакаты с перечеркнутыми QR-кодами. Они ведут на сайт партии «Единая Россия»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
В Киеве на митинге антивакцинаторов заметили плакаты с перечеркнутыми QR-кодами. Если их просканировать, то они ведут на главную страницу российской партии «Единая Россия».
На некоторых фотографиях с митинга видны люди с плакатами, протестующие против введения QR-кодов. На них написано «Стоп QR-код» и «Я живой человек, а не товар».
Все QR-коды зачеркнуты, поэтому их трудно просканировать. Однако на одной из фотографий у некоторых телефонов есть такая возможность — QR-код ведет на главную страницу путинской партии «Единая Россия».
Во время митинга антивакцинаторы сначала протестовали против карантина под Верховной Радой и перекрывали дороги. Потом они направились к СБУ с требованием отпустить одного из лидеров антивакцинаторского движения Остапа Стахива.
- Галицкий районный суд Львова 18 ноября избрал меру пресечения известному львовскому антивакцинатору, одному из организаторов антивакцинаторских протестов в Украине Остапу Стахиву. Его отправили в СИЗО на 60 суток с возможностью выйти под залог в размере 998,8 тысячи гривен. Стахива подозревают в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти. Он является одним из организаторов акций противников вакцин. Служба безопасности считает, что деятельность сети антивакцинаторов координировалась из России.
- В Киеве 3 ноября противники вакцинации заблокировали правительственный квартал и потребовали отменить карантин. В руках люди держали плакаты с призывами прекратить обязательную вакцинацию и сохранить права человека. Они скандировали: «Скажи нет COVID-паспортам» и «Скажи нет обязательной вакцинации».