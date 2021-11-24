В Киеве антивакцинаторы носили плакаты с перечеркнутыми QR-кодами. Они ведут на сайт партии «Единая Россия»

В Киеве на митинге антивакцинаторов заметили плакаты с перечеркнутыми QR-кодами. Если их просканировать, то они ведут на главную страницу российской партии «Единая Россия».

На некоторых фотографиях с митинга видны люди с плакатами, протестующие против введения QR-кодов. На них написано «Стоп QR-код» и «Я живой человек, а не товар».

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Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Вячеслав Ратинский / УНИАН

Все QR-коды зачеркнуты, поэтому их трудно просканировать. Однако на одной из фотографий у некоторых телефонов есть такая возможность — QR-код ведет на главную страницу путинской партии «Единая Россия».

Во время митинга антивакцинаторы сначала протестовали против карантина под Верховной Радой и перекрывали дороги. Потом они направились к СБУ с требованием отпустить одного из лидеров антивакцинаторского движения Остапа Стахива.