Пекельце

У Києві антивакцинатори носили плакати з перекресленими QR-кодами. Вони ведуть на сайт партії «Единая Россия»

Автор:
Олексій Ярмоленко
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У Києві на мітингу антивакцинаторів помітили плакати з перекресленими QR-кодами. Якщо їх просканувати, то вони ведуть на головну сторінку російської партії «Единая Россия».

На деяких фотографіях з мітингу видно людей з плакатами, які протестують проти введення QR-кодів. На них написано «Стоп QR-код» та «Я жива людина, а не товар».

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Усі QR-коди закреслені, тому їх важко просканувати. Однак на одній із фотографій деякі телефони мають таку можливість — QR-код веде на головну сторінку путінської партії «Единая Россия».

Під час мітингу антивакцинатори спочатку протестували проти карантину під Верховною Радою та перекривали дороги. Потім вони вирушили до СБУ з вимогою відпустити одного з лідерів антивакцинаторського руху Остапа Стахіва.

  • Галицький районний суд Львова 18 листопада обрав запобіжний захід відомому львівському антивакцинатору, одному з організаторів антивакцинаторських протестів в Україні Остапу Стахіву. Його відправили в СІЗО на 60 діб із можливістю вийти під заставу у розмірі 998,8 тисячі гривень. Стахіва підозрюють у вчиненні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захопленні державної влади. Він є одним з організаторів акцій противників вакцин. Служба безпеки вважає, що діяльність мережі антивакцинаторів координувалася з Росії.
  • У Києві 3 листопада противники вакцинації заблокували урядовий квартал і вимагали скасувати карантин. У руках люди тримали плакати із закликами припинити обовʼязкову вакцинацію та зберегти права людини. Вони скандували: «Скажи ні COVID-паспортам» і «Скажи ні обовʼязковій вакцинації».