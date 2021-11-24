У Києві антивакцинатори носили плакати з перекресленими QR-кодами. Вони ведуть на сайт партії «Единая Россия»

У Києві на мітингу антивакцинаторів помітили плакати з перекресленими QR-кодами. Якщо їх просканувати, то вони ведуть на головну сторінку російської партії «Единая Россия».

На деяких фотографіях з мітингу видно людей з плакатами, які протестують проти введення QR-кодів. На них написано «Стоп QR-код» та «Я жива людина, а не товар».

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Усі QR-коди закреслені, тому їх важко просканувати. Однак на одній із фотографій деякі телефони мають таку можливість — QR-код веде на головну сторінку путінської партії «Единая Россия».

Під час мітингу антивакцинатори спочатку протестували проти карантину під Верховною Радою та перекривали дороги. Потім вони вирушили до СБУ з вимогою відпустити одного з лідерів антивакцинаторського руху Остапа Стахіва.