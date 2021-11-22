Мэр Харькова объяснил большое количество ДТП в городе «хорошими дорогами»

Пекельце

Сергей Моргунов / «Бабель»

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что большое количество ДТП в городе происходит из-за хороших дорог.

Об этом он заявил во время выездного заседания правоохранительного комитета Верховной Рады в Харькове.

Нардеп от ОПзЖ Григорий Мамка спросил мэра, почему в городе в последнее время происходит много резонансных ДТП.

«Вы задаете вопрос «а почему так много ДТП?» Если честно, хоть это не популярно, но скажу вам: потому что дороги в Харькове хорошие», — ответил Терехов.

Он рассказал, что после того, как в городе отремонтируют дорогу, жители сразу просят установить там «лежащего полицейского».

«Потому что ездят по этой дороге, дети выходят с площадки — начинаются проблемы», — отметил мэр.