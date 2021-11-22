Мер Харкова пояснив велику кількість ДТП у місті «хорошими дорогами»

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що велика кількість ДТП у місті трапляється через багато хороших доріг.
Про це він заявив під час виїзного засідання правоохоронного комітету Верховної Ради у Харкові.
Нардеп від ОПзЖ Григорій Мамка запитав мера, чому у місті останнім часом стається багато резонансних ДТП.
«Ви ставите питання «а чому так багато ДТП?» Якщо чесно, хоч це не популярно, але скажу вам: а тому що дороги у Харкові хороші», — відповів Терехов.
Він розповів, що після того, як у місті відремонтують дорогу, жителі одразу просять встановити там «лежачого поліцейського».
«Тому що їздять цією дорогою, діти виходять з майданчику — починаються проблеми», — зазначив мер.
- 26 жовтня у Харкові в районі перехрестя вулиць Гагаріна й Одеської 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофору та зіткнувся з машиною Chevrolet. Унаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину — з тяжкими травмами доправили до лікарні.
- Ще одна ДТП у Харкові сталась 11 листопада о 15:20. На перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської позашляховик Toyota збив дітей, не зупинившись на червоне світло, а одного з них протягнув дорогою через все перехрестя. Поліція перевіряла водія на наркотики, оскільки раніше він притягувався за виробництво чи зберігання наркотичних засобів.
- Одне з найбільш резонансних ДТП у Харкові сталося увечері 18 жовтня 2017 року. У центрі міста, на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова, зіткнулися два автомобілі. Позашляховик Lexus RX, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, вилетів на тротуар, де пішоходи чекали на зелене світло. Внаслідок ДТП загинули шість і постраждали пʼять осіб. 26 лютого 2019 року Київський суд Харкова визнав Олену Зайцеву і Геннадія Дронова винними у ДТП. Їх засудили до 10 років позбавлення волі з забороною керувати транспортом на строк до трьох років.