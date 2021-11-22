Мэр Харькова объяснил большое количество ДТП в городе «хорошими дорогами»

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что большое количество ДТП в городе происходит из-за хороших дорог.
Об этом он заявил во время выездного заседания правоохранительного комитета Верховной Рады в Харькове.
Нардеп от ОПзЖ Григорий Мамка спросил мэра, почему в городе в последнее время происходит много резонансных ДТП.
«Вы задаете вопрос «а почему так много ДТП?» Если честно, хоть это не популярно, но скажу вам: потому что дороги в Харькове хорошие», — ответил Терехов.
Он рассказал, что после того, как в городе отремонтируют дорогу, жители сразу просят установить там «лежащего полицейского».
«Потому что ездят по этой дороге, дети выходят с площадки — начинаются проблемы», — отметил мэр.
- 26 октября в Харькове в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
- Еще одно ДТП в Харькове произошло 11 ноября в 15:20. На перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской внедорожник Toyota сбил детей, не остановившись на красный свет, а одного из них протащил по дороге через весь перекресток. Полиция проверяла водителя на наркотики, поскольку раньше он привлекался за производство или хранение наркотических средств.
- Одно из самых резонансных ДТП в Харькове произошло вечером 18 октября 2017 года. В центре города, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, столкнулись два автомобиля. Внедорожник Lexus RX, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, вылетел на тротуар, где пешеходы ждали зеленого света. В результате ДТП погибли шесть и пострадали пять человек. 26 февраля 2019 года Киевский суд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП. Их приговорили к 10 годам лишения свободы с запретом управлять транспортом сроком до трех лет.