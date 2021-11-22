«13 лет тюрьмы сами себя не отсидят». Украина в ответ на обращение Януковича призвала его посетить Киев

Пекельце

Valery Matytsin \ TASS via Getty Images

Украина на официальном аккаунте в Twitter призвала экс-президента Виктора Януковича посетить Киев, поскольку 13 лет тюрьмы «сами себя не отсидят».

Перед этим беглый президент написал обращение к украинцам по случаю восьмой годовщины Майдана и рассказал, как нужно «строить успешную страну». В ответ на это Украина пригласила Януковича «в гости».

«Может ли кто-нибудь, пожалуйста, рассказать скрывающемуся в России Виктору Януковичу, что 13 лет лишения свободы не отсидят себя сами», — говорится в сообщении.

Пост заканчивается хештегом #VisitUkraineNOW, что означает «посети Украину сейчас».