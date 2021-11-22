«13 лет тюрьмы сами себя не отсидят». Украина в ответ на обращение Януковича призвала его посетить Киев

Украина на официальном аккаунте в Twitter призвала экс-президента Виктора Януковича посетить Киев, поскольку 13 лет тюрьмы «сами себя не отсидят».
Перед этим беглый президент написал обращение к украинцам по случаю восьмой годовщины Майдана и рассказал, как нужно «строить успешную страну». В ответ на это Украина пригласила Януковича «в гости».
«Может ли кто-нибудь, пожалуйста, рассказать скрывающемуся в России Виктору Януковичу, что 13 лет лишения свободы не отсидят себя сами», — говорится в сообщении.
Пост заканчивается хештегом #VisitUkraineNOW, что означает «посети Украину сейчас».
- Государственное бюро расследований 5 ноября сообщило о новом подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу — как руководителю организованной преступной группы.
- 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. Это единственное дело в отношении Януковича, по которому есть приговор.
- По бывшему президенту сегодня открыт еще ряд дел. Речь идет об узурпации власти, госизмене по делу «Харьковских соглашений», завладении урочищем «Межигорье» и комплексом зданий в Пуща-Водице, завладении лесоохотничьим хозяйством в селе Сухолучье, фальсификации результатов голосований за «диктаторские законы», получении взятки от издательства «Новый мир» и о приказах правоохранителям разогнать участников Революции Достоинства.