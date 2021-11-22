«13 років вʼязниці самі себе не відсидять». Україна у відповідь на звернення Януковича закликала його навідатись до Києва

Україна на офіційному акаунті у Twitter закликала експрезидента Віктора Януковича відвідати Київ, оскільки 13 років вʼязниці «самі себе не відсидять».
Перед цим президент-втікач написав звернення до українців з нагоди восьмої річниці Майдану та розповів, як треба «будувати успішну країну». У відповідь на це Україна запросила Януковича «у гості».
«Чи може хтось, будь ласка, розказати Віктору Януковичу, який ховається у Росії, що 13 років позбавлення волі не відсидять себе самі», — йдеться у дописі.
Пост закінчується хештегом #VisitUkraineNOW, що означає «відвідай Україну зараз».
- Державне бюро розслідувань 5 листопада повідомило про нову підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу — як очільнику організованої злочинної групи.
- 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Це єдина справа щодо Януковича, у якій є вирок.
- Щодо експрезидента сьогодні відкрито ще низку проваджень. Ідеться про узурпацію влади, держзраду у справі «Харківських угод», заволодіння урочищем «Межигірʼя» та комплексом будівель у Пущі-Водиці, заволодіння лісомисливським господарством у селі Сухолуччя, фальсифікацію результатів голосувань за «диктаторські закони», отримання хабаря від друкарні «Новий світ» та про накази правоохоронцям розігнати учасників Революції Гідності.