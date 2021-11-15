Коренной народ Новой Зеландии маори просит антивакцинаторов не использовать их боевой танец

Пекельце

Archives New Zealand / Flickr

Коренной народ Новой Зеландии маори приказал антивакцинаторам немедленно прекратить использовать знаменитый боевой танец племени — хаку. Об этом сообщает BBC.

Племя маори Нгати Тоа, которое является хранителем традиций танца, сделало свое заявление после того, как антивакцинаторы исполнили танец во время демонстраций на прошлой неделе.

«Нгати Тоа осуждает использование хаки для продвижения антивакцинаторских сообщений. Многие наши тупуны [предки] погибли во время предыдущих пандемий. Мы абсолютно уверены, что вакцина против COVID-19 — лучшая защита, которая у нас есть», — говорится в заявлении представителя племени Гельмута Модлика.

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На прошлой неделе около двух тысяч протестующих собрались у здания парламента в Веллингтоне и по всей стране, они размахивали флагами с изображением 45-го президента США Дональда Трампа и несли плакаты с лозунгами против вакцинации. Кроме этого, они исполняли танец хака.

Кроме того, что хака — это боевой танец маори, его еще исполняет национальная команда по регби All Blacks перед каждым матчем. Также хака является непременным атрибутом общественных (свадьба, похороны, встреча уважаемых гостей) и государственных мероприятий в Новой Зеландии. Впервые хаку начали исполнять воины маори сотни лет назад: перед каждым боем они с помощью устрашающих телодвижений и криков, выпученных глаз, высунутого языка и яростной экспрессии пытались запугать врага.

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