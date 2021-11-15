Коренной народ Новой Зеландии маори просит антивакцинаторов не использовать их боевой танец

Коренной народ Новой Зеландии маори приказал антивакцинаторам немедленно прекратить использовать знаменитый боевой танец племени — хаку. Об этом сообщает BBC.

Племя маори Нгати Тоа, которое является хранителем традиций танца, сделало свое заявление после того, как антивакцинаторы исполнили танец во время демонстраций на прошлой неделе.

«Нгати Тоа осуждает использование хаки для продвижения антивакцинаторских сообщений. Многие наши тупуны [предки] погибли во время предыдущих пандемий. Мы абсолютно уверены, что вакцина против COVID-19 — лучшая защита, которая у нас есть», — говорится в заявлении представителя племени Гельмута Модлика.