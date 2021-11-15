Корінний народ Нової Зеландії маорі просить антивакцинаторів не використовувати їхній бойовий танець

Корінний народ Нової Зеландії маорі наказав антивакцинаторам негайно припинити використовувати знаменитий бойовий танець племені — гаку. Про це повідомляє BBC.

Племʼя маорі Нгаті Тоа, яке є хранителем традицій танцю, зробило свою заяву після того, як антивакцинатори виконали танець під час демонстрацій минулого тижня.

«Нгаті тоа засуджує використання гаки для просування антивакцинаторських повідомлень. Багато наших тупунів [предків] загинули під час попередніх пандемій. Ми абсолютно впевнені, що вакцина проти COVID-19 — найкращий захист, який у нас є», — йдеться у заяві представника племені Гельмута Модліка.