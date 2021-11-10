В Японии машинисту метро недоплатили 49 центов заработной платы. Он требует моральной компенсации — $19 тысяч

Пекельце

Andrew Leu / Unsplash

В Японии машинист поезда метро подает в суд на своего работодателя после того, как он недополучил $0,49 зарплаты за то, что на минуту задержал работу «пунктуальной» железнодорожной системы страны.

Об этом сообщает BBC.

Сотрудник требует вернуть ему эти $0,49, а также еще выплатить $19 407 компенсации за душевные страдания. Железная дорога сначала недоплатила мужчине $0,75, но позже согласилась снизить штраф до $0,49. Однако сотрудник отказался с этим соглашаться и утверждал, что задержка не вызвала фактического нарушения расписания и не коснулась пассажиров, поскольку поезд был пуст во время инцидента. Компания заявила, что применила принцип «не работает – не платите», как делает и в случае опоздания на работу или по отсутствию по непонятным причинам.

Инцидент произошел 18 июня 2020 года. Машинист должен был отвезти пустой поезд к станции Окаяма, но прибыл не на ту платформу, чтобы передать руль другому водителю. К тому времени, когда он осознал свою ошибку и поспешил на нужную платформу, передача между двумя машинистами задержалась на две минуты, что привело к минутной задержке отправления поезда и минутной задержке в стоянке поезда в депо.

Железнодорожная система Японии известна своей надежностью. В 2017 году железнодорожная компания принесла извинения после того, как один из ее поездов покинул станцию на 20 секунд раньше. Если поезд опаздывает более пяти минут, пассажирам выдается сертификат, который они могут использовать в качестве обоснования своего опоздания.