В Японии машинисту метро недоплатили 49 центов заработной платы. Он требует моральной компенсации — $19 тысяч

В Японии машинист поезда метро подает в суд на своего работодателя после того, как он недополучил $0,49 зарплаты за то, что на минуту задержал работу «пунктуальной» железнодорожной системы страны.

Об этом сообщает BBC.

Сотрудник требует вернуть ему эти $0,49, а также еще выплатить $19 407 компенсации за душевные страдания. Железная дорога сначала недоплатила мужчине $0,75, но позже согласилась снизить штраф до $0,49. Однако сотрудник отказался с этим соглашаться и утверждал, что задержка не вызвала фактического нарушения расписания и не коснулась пассажиров, поскольку поезд был пуст во время инцидента. Компания заявила, что применила принцип «не работает – не платите», как делает и в случае опоздания на работу или по отсутствию по непонятным причинам.