В Италии медсестра умышленно не сделала более 8 тысяч обязательных для детей прививок

Пекельце

Pan American Health Organization PAHO / Flickr

В Италии суд оштрафовал на €585 тысяч медсестру, которая не сделала более 8 тысяч обязательных прививок для детей.

Об этом пишет il Messaggero.

35-летняя Эмануэла Петрилло с 2009 по 2015 год работала в государственных медучреждениях трех городов региона Фриули-Венеция-Джулия. По версии следствия, за это время она умышленно не сделала обязательные прививки, в том числе от кори, сотням детей. В заключении говорится, что женщина только «делала вид, что вводит препарат, исключая ожидаемый иммунный ответ».

При этом сама обвиняемая до последнего отрицала вину. Мотивы действий женщины так и остались неясными. О махинациях медсестры стало известно благодаря анализам крови, которые показали, что у детей попросту не формируется никакой реакции на вакцину. Так, у 153 из 159 ее подопечных не появился иммунитет к кори. В целом Петрилло признана виновной в подделке документов, хищении и халатности. Суд обязал женщину выплатить €585 тысяч в пользу учреждения Friulian Health Company.

В 2018 году ВОЗ зарегистрировала в Европе рекордную вспышку кори. Среди лидеров по количеству случаев заболевания оказалась Италия. Несмотря на это правительство рассматривало даже вопрос отмены обязательных прививок для детей.