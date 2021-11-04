В Італії медсестра навмисне не зробила понад 8 тисяч обовʼязкових для дітей щеплень

В Італії суд оштрафував на €585 тисяч медсестру, яка не зробила понад 8 тисяч обовʼязкових для дітей щеплень.

Про це пише il Messaggero.

35-річна Емануела Петрілло з 2009 до 2015 року працювала в державних медустановах трьох міст регіону Фріулі-Венеція-Джулія. За версією слідства, за цей час вона навмисне не зробила обовʼязкові щеплення, зокрема від кору, сотням дітей. У висновку правоохоронців йдеться, що жінка лише «вдавала, ніби вводить препарат, виключаючи очікувану імунну відповідь».