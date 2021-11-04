В Италии медсестра умышленно не сделала более 8 тысяч обязательных для детей прививок

В Италии суд оштрафовал на €585 тысяч медсестру, которая не сделала более 8 тысяч обязательных прививок для детей.

Об этом пишет il Messaggero.

35-летняя Эмануэла Петрилло с 2009 по 2015 год работала в государственных медучреждениях трех городов региона Фриули-Венеция-Джулия. По версии следствия, за это время она умышленно не сделала обязательные прививки, в том числе от кори, сотням детей. В заключении говорится, что женщина только «делала вид, что вводит препарат, исключая ожидаемый иммунный ответ».