В Иерусалиме на аукцион выставили тату-набор, которым набивали номера пленникам в «Аушвице»

Пекельце

В Иерусалиме 9 ноября на аукционе Tzolman продадут набор для татуировок, которым набивали номера пленным в концлагере «Аушвиц» (Освенцим).

Об этом сообщается на сайте аукциона.

В состав набора входят металлические пластины примерно 10 на 15 мм, каждая с иглами в виде цифр — по две «0» и «5», а также «1», «3», «4» и «7».

Кроме этого, лот комплектуется буклетом с инструкциями немецкой компании Aesculap, в котором указано, что набор якобы предназначен для крупного рогатого скота.

Как отмечается, в мире осталось только три таких набора: один выставлен на аукцион, другой — в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге и третий — в музее в Освенциме.

Глава израильского национального мемориала Холокоста «Яд Вашем» Дани Даян подверг критике аукцион, подчеркнув, что такие артефакты должны передавать в музей, а не продавать коллекционерам, сообщает BBC.

Глава Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин написал министру юстиции Израиля, призвав его положить конец «презренной продаже».