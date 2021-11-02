В Єрусалимі на аукціон виставили тату-набір, яким набивали номери полоненим в «Аушвіці»

В Єрусалимі 9 листопада на аукціоні Tzolman продадуть набір для татуювань, яким набивали номери полоненим у концтаборі «Аушвіц» (Освенцим).
Про це повідомляється на сайті аукціону.
До складу набору входять металеві пластини приблизно 10 на 15 мм кожна із голками у вигляді цифр — по дві «0» та «5», а також «1», «3», «4» і «7».
Окрім цього, лот комплектується буклетом з інструкціями німецької компанії Aesculap, в якому вказано, що набір нібито призначений для великої рогатої худоби.
Як зазначається, у світі залишилося тільки три таких набори: один виставлений на аукціон, інший — у Військово-медичному музеї в Санкт-Петербурзі, а третій – у музеї в Освенцимі.
Голова ізраїльського національного меморіалу Голокосту «Яд Вашем» Дані Даян розкритикував аукціон, наголосивши, що такі артефакти мають передавати до музею, а не продавати колекціонерам, повідомляє BBC.
Голова Європейської єврейської асоціації рабин Менахем Марголін написав міністру юстиції Ізраїлю, закликавши його покласти край «негідному продажу».
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