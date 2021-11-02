В Єрусалимі на аукціон виставили тату-набір, яким набивали номери полоненим в «Аушвіці»

В Єрусалимі 9 листопада на аукціоні Tzolman продадуть набір для татуювань, яким набивали номери полоненим у концтаборі «Аушвіц» (Освенцим).

Про це повідомляється на сайті аукціону.

До складу набору входять металеві пластини приблизно 10 на 15 мм кожна із голками у вигляді цифр — по дві «0» та «5», а також «1», «3», «4» і «7».

Окрім цього, лот комплектується буклетом з інструкціями німецької компанії Aesculap, в якому вказано, що набір нібито призначений для великої рогатої худоби.