В Иерусалиме на аукцион выставили тату-набор, которым набивали номера пленникам в «Аушвице»

В Иерусалиме 9 ноября на аукционе Tzolman продадут набор для татуировок, которым набивали номера пленным в концлагере «Аушвиц» (Освенцим).

Об этом сообщается на сайте аукциона.

В состав набора входят металлические пластины примерно 10 на 15 мм, каждая с иглами в виде цифр — по две «0» и «5», а также «1», «3», «4» и «7».

Кроме этого, лот комплектуется буклетом с инструкциями немецкой компании Aesculap, в котором указано, что набор якобы предназначен для крупного рогатого скота.