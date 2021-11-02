В Иерусалиме на аукцион выставили тату-набор, которым набивали номера пленникам в «Аушвице»

В Иерусалиме 9 ноября на аукционе Tzolman продадут набор для татуировок, которым набивали номера пленным в концлагере «Аушвиц» (Освенцим).
Об этом сообщается на сайте аукциона.
В состав набора входят металлические пластины примерно 10 на 15 мм, каждая с иглами в виде цифр — по две «0» и «5», а также «1», «3», «4» и «7».
Кроме этого, лот комплектуется буклетом с инструкциями немецкой компании Aesculap, в котором указано, что набор якобы предназначен для крупного рогатого скота.
Как отмечается, в мире осталось только три таких набора: один выставлен на аукцион, другой — в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге и третий — в музее в Освенциме.
Глава израильского национального мемориала Холокоста «Яд Вашем» Дани Даян подверг критике аукцион, подчеркнув, что такие артефакты должны передавать в музей, а не продавать коллекционерам, сообщает BBC.
Глава Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин написал министру юстиции Израиля, призвав его положить конец «презренной продаже».
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