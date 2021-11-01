В Британии растет количество детей с ожогами. Они их получают, когда варят печенье из «Игры в кальмара»

Пекельце

Британская ожоговая ассоциация сообщает о росте количества детей, которым нужна трансплантация кожи. Ожоги они получили во время TikTok-флешмоба (#honeycomb) — в домашних условиях нужно с нуля сварить печенье дальгона, которое показали в сериале от Netflix «Игра в кальмара».

Об этом сообщает Daily Mail.

«Проблема» этого печенья заключается в том, что для его приготовления нужно расплавить сахар при температуре 150 °C для создания липкой смеси, но она прилипает к коже, как клей. С момента выхода сериала в специальные ожоговые отделения Британии с серьезными ожогами попал ряд детей от 11 до 15 лет.

Заместитель главы ожоговой ассоциации профессор Кайван Шокроллахи обеспокоен тем, что рост количества детей, получивших травмы в результате тренда, может стать «верхушкой айсберга».

Он сказал: «Проблема в том, что температура кипения сахара превышает 150 градусов, и любое проливание или контакт [сахарного] сиропа с кожей вызывает глубокие ожоги, которые усиливаются тем фактом, что сироп прилипает к коже. Также беспокоит то, что возрастной диапазон пациентов, поступивших в последнее время, составляет от 11 до 15 лет, и некоторым из них требовались кожные трансплантаты».

Ассоциация 20 октября опубликовала изображение обожженной руки в Twitter с подписью: «Ожоговые службы наблюдают всплеск ожоговых травм после «Игры в кальмара» и тренда в социальных сетях. Многим для лечения нужна операция».

Из-за этой ситуации ожоговая ассоциация напомнила «меры здравого смысла, хорошо известные поварам»: при приготовлении конфет, печенья или джема нужно использовать перчатки, дети должны готовить под наблюдением взрослых. Основные принципы оказания первой помощи при ожогах: немедленно охладить место ожога под проточной водой в течение 20 минут (избегать льда), свободно обернуть пораженный участок пищевой пленкой и обратиться за медицинской помощью.

Перед этим родителей просили не разрешать детям смотреть «Игра в кальмара» из-за количества жестокого контента. Они уже в школах копируют игры из сериала. Школьные психологи отметили, что «Игра в кальмара» может нанести ущерб «социальному и эмоциональному развитию» детей, которым рано это смотреть (сериал имеет возрастное ограничение: шестнадцать плюс). Эти игры также могут побудить их «стоять в стороне» в ситуации, когда обижают сверстников.