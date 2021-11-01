В Британии растет количество детей с ожогами. Они их получают, когда варят печенье из «Игры в кальмара»

Британская ожоговая ассоциация сообщает о росте количества детей, которым нужна трансплантация кожи. Ожоги они получили во время TikTok-флешмоба (#honeycomb) — в домашних условиях нужно с нуля сварить печенье дальгона, которое показали в сериале от Netflix «Игра в кальмара».

Об этом сообщает Daily Mail.

«Проблема» этого печенья заключается в том, что для его приготовления нужно расплавить сахар при температуре 150 °C для создания липкой смеси, но она прилипает к коже, как клей. С момента выхода сериала в специальные ожоговые отделения Британии с серьезными ожогами попал ряд детей от 11 до 15 лет.

Заместитель главы ожоговой ассоциации профессор Кайван Шокроллахи обеспокоен тем, что рост количества детей, получивших травмы в результате тренда, может стать «верхушкой айсберга».